Colisão entre veículos deixa dois mortos e dois feridos na BA-650

Uma colisão entre dois carros deixou dois mortos na noite desta quarta-feira, 22, na BA-650. O acidente ocorreu por volta das 19h30, no trecho que liga Ipiaú a Ibirataia. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu depois que um dos veículos colidiu em um cavalo. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, batendo de frente com o outro carro.

As vítimas que estavam no Uno, identificadas como Valdir Leite e "Tim Pintor", morreram no local. Roseval Santos Costa e Edinael Alves, que estavam no veículo Strada, foram retirados do automóvel momentos antes dele pegar fogo.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. O estado de saúde deles é desconhecido. As informações são do site Giro em Ipiaú.

