Colisão entre van e caminhão deixa oito mortos na BA-502

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão matou oito pessoas, por volta das 7h desta quinta-feira, 20, na BA-502, próximo ao município de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.

Chovia na hora da colisão, que está sendo investigada pela polícia para apontar as causas e a responsabilidade. Conforme apurado no local, um caminhão carregado de aves, que seguia de Cruz das Almas com destino a Feira de Santana, perdeu o controle e invadiu a contramão, batendo de frente com uma van que levava colaboradores do Frigorífico JBS.

As oito pessoas morreram no lugar do acidente e três (o motorista do caminhão e dois ocupantes da van) foram encaminhadas e permanecem no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, que não informou sobre o estado de saúde dos pacientes.

A Polícia Civil concluiu a identificação dos mortos, cujos corpos foram liberados do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para sepultamento.São eles: Georgea Oliveira da Paixão, 19 anos; Iara Lima Oliveira, 33 anos; Bruna Porto Suzarte, 21 anos, Luciane de Jesus Sampaio de Freitas, 37 anos; Wagner Oliveira Costa, 33 anos; Jorge Luiz Chagas de Assis, 38 anos; Eliomar dos Santos Teixeira, 44 anos e Jeilson Pereira dos Santos, 47 anos.

O desastre, que deixou o trânsito lento por cerca de quatro horas no trecho da rodovia, aconteceu em um local de declive com curva. De acordo com moradores das proximidades, no lugar, conhecido como curva do Jacaré, é comum ocorrerem acidentes.

Por meio de nota a direção da JBS, unidade de São Gonçalo dos Campos, lamentou a tragédia, confirmando que nove funcionários da empresa estavam na van, que era contratada para o transporte dos colaboradores. Segundo o comunicado, “a companhia está solidária e prestando todo apoio às vítimas e familiares”.

Também o prefeito de São Gonçalo dos Campos, Carlos Germano, emitiu documento decretando luto e cancelando a festa de São João que iria começar hoje (21) e se estenderia até o dia 23 de junho. “Diante dessas perdas irreparáveis, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus o conforto espiritual para todos os familiares”, destacou a nota assinada pelo gestor municipal.

