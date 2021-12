Colisão entre três veículos deixa dois mortos na BR-116

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro de passeio deixou dois mortos no sábado, 5, na BR-116, KM-621, próximo ao município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu por volta das 11h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta morreu no local. O condutor do caminhão chegou a ser encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiu aos ferimentos.

Os quatro adultos e um adolescente que estavam no carro de passeio saíram sem ferimentos.

