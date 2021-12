Colisão entre ônibus escolar e carreta deixa 5 mortos na BR-116

A colisão entre um ônibus escolar e uma carreta deixou 5 mortos na manhã deste domingo, 25, por volta das 10h40, na rodovia BR-116, no trecho entre as cidades de Serrinha e Santa Bárbara. Outras 18 pessoas ficaram feridas,

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes do Grupamento Aéreo (Graer) e do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local do acidente.

O Graer e os bombeiros prestaram os primeiros socorros às vítimas mais graves, que foram resgatadas das ferragens e direcionadas a hospitais da região.

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que 12 feridos deram entrada no Hospital Clériston Andrade (HGCA) e no Hospital Estadual da Criança (HEC).

Até o início da tarde, cinco corpos foram encaminhados à Coordenação Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana. A 15ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Serrinha) apurar as causas do acidente.

Colisão frontal

A carreta seguia em sentido Serrinha quando colidiu de frente com o ônibus escolar, que trafegava na direção contrária, com destino ao distrito de Antônio Cardoso.

As vitimas do ônibus estavam indo para um concurso de bandas e fanfarras da Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia (Licbamba).

