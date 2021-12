Colisão entre ônibus e motocicleta causa duas mortes

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e uma motocicleta causou a morte de dois homens na manhã desta quinta-feira, 16. Os veículos colidiram na avenida Eduardo Fróes da Mota, no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

As duas vítimas mortas no acidente estavam na motocicleta, que pegou fogo após a colisão. O condutor Sidnei Fiuza da Silva, de 25 anos, morreu carbonizado. Valdemir Lima Santos, que estava na garupa, não resistiu ao choque entre os veículos e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em entrevista concedida ao site regional Acorda Cidade, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem na faixa contínua, quando colidiu frontalmente com o ônibus de placa KID-6033, que levava passageiros de Recife para São Paulo.

Os passageiros do ônibus que ficaram feridos - nenhum gravemente - foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com os bombeiros, eles seguiam para um festa cultural em São Paulo.

Confira a distância entre os municípios de Feira de Santana e Salvador:

