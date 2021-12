Colisão entre ônibus e carreta deixa sete feridos na BR-242

Um acidente deixou sete feridos após colisão entre ônibus e carreta no Km 660 da BR-242, trecho do município de Muquém do São Francisco (a 691 Km de Salvador), nesta quarta-feira, 26.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus estava indo no sentido Barreiras, enquanto a carreta seguia no sentido Ibotirama. No choque, os dois veículos tombaram e saíram da pista.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para um posto médico no distrito de Javi, localizado em Muquém. Ainda segundo o posto da PRF, que cobre a área, os feridos foram medicados e já foram liberados.

adblock ativo