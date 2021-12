Colisão entre motos deixa três feridos em Eunápolis

Uma colisão entre motos deixou três feridos na noite da última sexta-feira, 9 , em uma ladeira que faz ligação entre os bairros Santa Lúcia e Itapoan ao conjunto habitacional Renovação, no município de Eunápolis ( distância de 653km de Salvador).

As vítimas foram identificadas como Walcledes Santana Silva, que estava em uma das motos e no outro veículo estava Romário Brito Dias e no passageiro Márcio Andrade dos Anjos.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para um hospital local. Romário e Márcio, segundo os policiais, tiveram fraturas expostas e foram levados para o centro cirurgico. Walcledes teve fratura fechada e precisou ser sedado.

Os veículos foram apreendidos e a causa do acidente está sendo investigado.

