Colisão entre moto e carro deixa um ferido em Barreiras

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na tarde desta quarta-feira, 14, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 14h.

O condutor da moto teve fratura em uma das pernas e ficou com ferimentos graves pelo corpo. Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital do Oeste, segundo informações do site Sigi Vilares.

