Colisão entre moto e carro deixa adolescente e crianças feridos

Uma colisão envolvendo carro e moto deixou um adolescente e duas crianças feridas na quinta-feira, 20, no município de Formosa do Rio Preto (distância de 759 km de Salvador).

Conforme o portal Blog Bahia, a moto era conduzida por um adolescente de 15 anos que transportava uma criança de três anos e outra de 10. O acidente aconteceu na entrada da Agrovila.

As vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital do Oeste, em Barreiras, com suspeitas de fraturas nas pernas. Eles não correm risco de morte.

adblock ativo