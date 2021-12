Colisão entre moto e carreta mata mulher na Estrada do Coco

Uma colisão entre uma moto e uma carreta matou uma mulher por volta das 13h40 desta segunda-feira, 15, próximo ao restaurante Tchê Picanhas, na BA-099 (Estrada do Coco), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Superintendência das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima, que não teve a identidade revelada, estava na carona da moto e foi arremessada para debaixo do caminhão após o impacto.

Por conta do acidente, o trânsito na via ficou congestionado no sentido Salvador, até o fim da tarde, coincidindo com o início do horário de pico, informou o Departamento de Comunicação da cidade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para realizar a remoção do corpo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo