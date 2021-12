Colisão entre duas motos deixa um morto e dois feridos em Cordeiros

Uma colisão entre motocicletas deixou um morto e dois feridos nesta quinta-feira, 27, na zona rural de Cordeiros, no sudoeste baiano.

De acordo com o Blog do Anderson, a colisão aconteceu às 16h20, numa estrada vicinal da Fazenda Barrinha. As motos ficaram destruídas após o acidente.

Manoel Vitorino Costa morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Cordeiros e posteriormente para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

O corpo de Manoel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

