Colisão entre dois carros deixa quatro mortos e seis feridos na Bahia

Uma colisão frontal entre dois carros modelos Siena e Uno deixou quatro pessoas mortas e seis feridas na noite deste sábado, 17, na cidade de Caravelas (a 824 quilômetros de Salvador), na Bahia. O acidente aconteceu na rodovia BA-001. Nenhuma das vítimas teve suas identidades divulgadas.

Segundo informações do site "Teixeira News", militares da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) informaram que no Uno viajavam seis pessoas, dentre eles, três adultos e três crianças. Dois adultos e uma criança morreram no local e os outros três ocupantes foram socorridos ao Hospital Municipal Caravelas (HMC). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

No Siena estavam quatro jovens. Um deles ficou preso às ferragens e morreu carbonizado, quando o veículo pegou fogo. Outro ficou em estado grave e foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos graves nas pernas e braços.

Ainda de acordo com a publicação, não se sabe o que motivou a colisão. A Polícia Civil vai aguardar melhoras no quadro de saúde dos feridos para ouvi-los e tentar descobrir a causa do acidente.

adblock ativo