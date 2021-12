Colisão entre dois caminhões deixa um morto e um ferido na BR-324

Uma colisão entre dois caminhões deixou um morto e um ferido na manhã desta quinta-feira, 1º, no km 603 da BR-324, no trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h30. Houve uma colisão traseira e um dos caminhões saiu da pista. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

O motorista ferido foi socorrido por uma ambulância da Via Bahia para o Hospital do Subúrbio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fará remoção do corpo da vítima, que ainda está no local.

Ainda segundo a PRF, o trânsito na região flui normalmente, já que os veículos estão no acostamento.

adblock ativo