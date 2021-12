Colisão entre carros deixa um morto e dois feridos na BR-242

Um homem morreu em uma colisão entre dois carros no município de Muquém do São Francisco, no Oeste baiano, neste domingo, 17. A vítima é Joaquim Nunes da Purificação, 51 anos, natural de Serra Dourada. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi na Serra da Pirajiba. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. As informações são do Blog do Sigi Vilares.

