Colisão entre carro e viatura dos Bombeiros deixa 3 feridos em Barreiras

Uma criança, um homem e um bombeiro ficaram feridos durante uma colisão entre uma viatura do Corpo de Bombeiros e um veículo modelo Meriva. O acidente aconteceu por volta das 8h45 deste domingo, 6, na avenida Capitão Manoel Miranda, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

Conforme informações do blog Sigi Vilares, a condutora do carro de passeio descia a rua e colidiu com a viatura, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto o carro dos bombeiros, modelo Ford Ranger, tombou.

As vítimas foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital do Oeste.

Veículos trafegavam em sentidos contrários quando colidiram

