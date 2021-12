Colisão entre carro e ônibus mata motorista na BR-101

Colisão frontal entre um veículo modelo Fiat Palio (JMI-5622), com registro de Porto Seguro, e um ônibus da Águia Branca provocou a morte de Manoel Messias Souza, de 42 anos, às 18h15, deste sábado, 6. O acidente ocorreu na BR-101, Km 710.8, a 650 quilômetros de Salvador.

Segundo informações do inspetor da Polícia Rodoviária de Eunápolis, Paulo Serra, foi feito o teste do bafômetro com o condutor do ônibus, mas o resultado foi negativo. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

A família da vítima ainda não foi localizada e ainda não há registros de onde o homem morava. No ônibus, que trafegava sentido Itabuna-Teixeira de Freitas, ocupado por cerca de 20 pessoas, ninguém ficou ferido.

O corpo foi retirado do local pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis para autopsia.

