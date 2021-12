Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Vitória da Conquista

Publicado segunda-feira, 22 de abril de 2019 às 11:20 h | Atualizado em 22/04/2019, 11:21 | Autor: Da Redação | Foto: Reprodução | Blog do Rodrigo Ferraz ouvir

Motociclista colidiu com fundo do carro - Foto: Reprodução | Blog do Rodrigo Ferraz