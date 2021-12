Colisão entre carro e carreta deixa um homem morto na BR-020

O motorista Genelisio Cordeiros de Souza, de 51 anos, morreu após o carro que dirigia colidir com uma carreta - que transportava combustível - na tarde de sexta-feira, 22, na BR-020, no município de Luís Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu, por volta das 13h, após o condutor da carreta perder o controle da direção e invadir a contramão, no quilômetro 181 da rodovia, nas proximidades do povoado de Novo Paraná. O veículo de passeio capotou e saiu da via.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta, que ainda não foi identificado, não ficou ferido. Ele fugiu do local e, depois, se apresentou à polícia. Não há informações sobre as causas do acidente.

O condutor da carreta não teve ferimentos ( Blog do Sigi Vilares | Reprodução)

O motorista do carro não resistiu e acabou morrendo no local ( Blog do Sigi Vilares | Reprodução)

