Colisão entre carro e carreta deixa três mortos na BR-020

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma carreta na BR-020 resultou na morte de três pessoas da mesma família na noite desta segunda-feira, 26, por volta das 20h30. O acidente aconteceu no distrito de Roda Velha, localizado em São Desidério, no oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete, de prenome Wendell, cochilou ao volante e perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu com o caminhão. O impacto foi tão violento que o carro ficou dividido ao meio.

Wendell estava acompanhado da mãe, chamada Dalila, e do filho, Pedro Paulo. Os três ficaram presos nas ferragens e morreram no local do acidente, de acordo com a PRF. A família havia saído de Aracaju-SE com destino a Brasília.

Os ocupantes da carreta, identificados como Carlito Bosa e Kécia Bosa, sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Luís Eduardo Magalhães. O estado de saúde deles não foi informado.

