Colisão entre carro e caminhonete deixa dois mortos na BR-116

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou dois mortos e quatro feridos na noite desta quarta-feira, 17, na BR-116, próximo à cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, de 18 anos, e o passageiro, de 17, foram arremessados para fora do veículo e morreram no local.

As quatro pessoas que estavam na caminhonete sofreram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Regional de Vitória da Conquista.

Ainda segundo a PRF, outros dois veículos se envolveram no acidente, mas não há informações sobre os prejuízos causados nem se houve outras vítimas. Os policiais suspeitam que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapasagem proibida de um dos veículos.

