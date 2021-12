Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na BR-116

Uma colisão frontal entre um caminhão e um carro neste sábado, 7, deixou uma pessoa morta na BR-116, no km-863, na BR-116, em Vitória da Conquista.

Segundo informações do Blog do Anderson, o motorista do carro de passeio, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu preso nas ferragens, após a batida. O condutor do caminhão saiu ileso.

Por conta do acidente, a rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos por quase meia hora. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Via Bahia foram acionadas para atender a ocorrência.

adblock ativo