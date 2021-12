Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-101

Duas mulheres morreram e um casal ficou ferido após o carro em que eles estavam colidir com um caminhão na BR-101, na tarde desta quinta-feira, 1°, nas proximidades do município de Nova Viçosa, sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes do veículo de passeio eram da mesma família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso nas ferragens e foi preciso arrancar o teto do veículo para resgatá-lo. Ele sofreu fratura no fêmur esquerdo, ferimento aberto no joelho direito e escoriações no rosto. Mesmo com a gravidade, o motorista estava consciente, segundo os bombeiros.

Ele e a esposa foram encaminhados para o Hospital de Teixeira de Freitas. Já a sogra do condutor e a irmã dela foram levadas para o Hospital Santa Amélia, em Posto da Mata, mas não resistiram aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

adblock ativo