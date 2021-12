Colisão entre carro e caçamba de areia deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, 10, no município de Feira de Santana (distante a 114 Km de Salvador), durante uma colisão entre um veículo de passeio e uma caçamba carregada de areia, na avenida Eduardo Fróes da Mota.

Segundo informações do site Acorda Cidade, o carro saía da avenida Nóide Cerqueira e, na tentativa de entrar na marginal do Anel de Contorno, chocou com a caçamba. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Tacógrafo passará por análise da Polícia Rodoviária Federal | Reprodução | Site Acorda Cidade

