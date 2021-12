Colisão entre carretas na BR-242 deixa três feridos

Um acidente envolvendo três carretas deixou três pessoas feridas na BR-242, próximo ao município do oeste baiano de Luís Eduardo Magalhães (a 996 km de Salvador), por volta das 22h40 de domingo, 19.



Segundo a Polícia Rodoviaria Federal (PRF) de Barreiras, os motoristas dos três veículos envolvidos no engavetamento tiveram ferimentos leves. Na manhã desta segunda-feira, 20, os veículos já haviam sido retirados da pista.



A PFR não revelou detalhes sobre o motivo do acidente.

