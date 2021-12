Colisão entre carretas deixa motoristas mortos na BR-116

Dois motoristas de carretas morreram na manhã desta sexta-feira,16, durante um acidente de trânsito na BR-116, nas proximidades da cidade de Cândido Sales (distante 595 km de Salvador).

Segundo informações do Blog do Marcelo, os veículos colidiram e acabaram ficando atravessados na rodovia.Uma das carretas transportava pneus, e, com o forte impacto da batida a carga espalhou-se pela pista.

Carga de pneus espalhada na rodovia | Foto: Reprodução Blog do Anderson

