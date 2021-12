Colisão entre carretas deixa dois mortos em Conquista

Um acidente envolvendo duas carretas deixou dois mortos neste domingo, 25, na BR-116, na zona rural de Vitória da Conquista, sudoeste do estado.

Os motoristas Jorge Soares Garcia e Edilson de Oliveira Sena chegaram a ser socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram e morreram no local do acidente após a colisão frontal entre os veículos.

Equipes da concessionária ViaBahia, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram do resgate. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. As informações são do Blog do Anderson.

