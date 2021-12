Colisão entre carreta e van deixa três mortos na BR-116

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente na noite desta quinta-feira, 16, por volta de 22h, no km 663 da BR-116. A colisão envolvendo uma carreta e uma van do transporte complementar aconteceu nas proximidades do município de Jequié, a 366 km de Salvador. Entre os feridos, sete estão em estado grave e os outros quatro tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária federal (PRF), a carreta, com placa de Feira de Santana, teria feito uma ultrapassagem em local proibido e se chocou contra a lateral da van, que transportava 14 passageiros das cidades de Araci, Serrinha e Tucano, com destino a São Paulo.

Os feridos foram socorridos por ambulâncias da concessionária Via Bahia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Prado valadares.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

adblock ativo