Colisão entre carreta e micro-ônibus deixa seis mortos e 23 feridos na BR-242

Seis pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta, que aconteceu por volta das 9h desta quinta-feira, 3, no km 418 da BR-242, no município de Seabra (a 473 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do blog Liberdade Bom Sucesso, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o micro-ônibus, que trafegava de Goiás com destino à cidade de Senhor do Bonfim.

Com o impacto, a carreta perdeu a cabine e o teto do ônibus foi arrancado. Em seguida, a carreta bateu em outros três automóveis. Uma das vítimas morreu no local e outras cinco morreram no Hospital Regional da Chapada.

. Teto do ônibus foi arrancado após o impacto

