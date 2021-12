Colisão entre caminhões deixa três mortos na BR-407

Os corpos dos três homens mortos em acidente na noite desta terça-feira, 28, na BR-407, trecho do município de Jaguarari (a 406 km de Salvador), só foram retirados no início da madrugada desta quarta-feira, 1º, das ferragens dos dois caminhões que colidiram frontalmente. Não houve sobreviventes.

O Ford Cargo carregado de cocos, tinha saído de Juazeiro com direção a Salvador e era dirigido por Isaque da Costa Rodrigues, de 28 anos. Carregado de tomates, o veículo seguia na direção contrária o Mercedes Bens 1114, conduzido por José Batista Amorim, 52, sendo passageiro Nailton da Silva Neira, 38.

Com o impacto, a cabine do Ford Cargo se soltou do chassi e as duas partes foram parar a mais de 50 metros do local da batida. As duas cargas se espalharam pela estrada, que ficou com meia pista até a retirada dos destroços, na manhã desta quarta.

Moradores do distrito de Catuni da Estrada, situado próximo a onde ocorreu a colisão, auxiliados por motoristas que passavam pela rodovia, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim estiveram no local e encaminharam os corpos para o Instituto Médico legal (IML) de Juazeiro. A retirada dos corpos das ferragens foi realizada pelo 9º Grupamento de Bombeiros, com sede em Juazeiro.

