Colisão entre caminhões deixa quatro feridos na BA-526

Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois caminhões na BA-526, sentido BR-324, na altura do Anel Viário de Simões Filho. O acidente foi na manhã desta sexta-feira, 6.

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, três vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio e uma para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O acidente deixou o trânsito congestionado na região.

adblock ativo