Colisão entre caminhão e carro deixa um morto e dois feridos na BR-242

Uma colisão entre um caminhão do Sedex e um carro de passeio deixou um morto e três feridos na manhã desta sexta-feira, 5. O acidente aconteceu no km 598 da BR-242, próximo ao município de Muquém do São Francisco (a 711 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio tinha saído de São Paulo com destino à cidade de Xique-Xique (BA).

O motorista do carro e uma mulher ficaram gravemente feridos. Outra ocupante do veículo não resistiu ao impacto e morreu no local. Uma criança que estava em uma cadeirinha no carro e o motorista do caminhão do Sedex não sofreram ferimentos.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Ibotirama. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

