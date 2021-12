Colisão entre caminhão e carro deixa duas pessoas feridas na BR-242

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma picape e um caminhão na manhã deste sábado, 2, na BR-242, próximo de um posto de combustível e restaurante carne assada.

De acordo com o informações do blog do Braga, o condutor da picape estava BR-242, quando tentou fazer uma manobra, sem perceber que o motorista do caminhão estava se aproximando.

O motorista do caminhão freou e deslizou mas não conseguiu evitar a batida que atingiu o pneu dianteiro da picape, o que fez o carro rodar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas.

Uma equipe do 17º Corpo de Bombeiros Militar, foi solicitada por que as vítimas estavam presas nas ferragens. O motorista do caminhão não ficou ferido.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

