Colisão deixa três pessoas feridas em Vitória da Conquista

Uma batida entre um carro de passeio e uma caminhonete, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 5, deixou um casal e uma criança feridos. O acidente foi registrado na BR 415, conhecida como Estrada da Barra, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

De acordo com informações do Blog do Anderson, o veículo completamente ficou destruído após a batida. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o condutor da caminhonete.

