Colisão deixa quatro mortos na região de São Desidério

Quatro pessoas morreram na tarde deste domingo, 27, após um acidente entre dois carros de passeio na BR-020, perto do distrito de Roda Velha, no município de São Desidério, região oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os quatros ocupantes de um carro modelo Uno morreram após o veículo invadir a contramão e colidir frontalmente com um Gol. No momento do choque, todos eles foram lançados para fora do veículo.

As duas pessoas que estavam no Gol, identificados como José Vasconcelos e Maria Eliza, sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

