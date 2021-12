Colisão deixa quatro feridos na BR-242 em Barreiras

Quatros pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal, causada por uma tentativa de ultrapassagem na BR-244 em Barreiras (a 863 quilômetros de Salvador), neste sábado, 23. Os envolvidos não tiveram suas identidades divulgadas.

De acordo com informações do Site Blog Braga, um veículo de modelo Ônix placa de Irecê/BA e um VW/Gol placa de Baianópolis/BA se chocaram em uma das curvas do Serra do Saco, quando o motorista do Ônix invadiu a contra mão em uma tentativa de ultrapassagem.

Ainda segundo o blog, o condutor do Ônix, de 46 anos, a esposa e o filho de 8 anos foram socorridos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e encaminhados para o Hospital do Oeste.

O condutor do Gol e a cunhada, foram socorridos por uma Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital do Oeste.

