Colisão deixa duas pessoas feridas em Feira de Santana

Uma colisão entre um carro de passeio e uma caçamba deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, 10, na avenida Eduardo Fróes da Mota (Anel de Contorno), em Feira de Santana.

Segundo informações do site Acorda Cidade, testemunhas informaram que o carro de passeio saía da avenida Nóide Cerqueira para entrar na marginal do Anel de Contorno, sentido Lagoa Grande, quando colidiu com o caminhão, que estava carregado de areia. Com o impacto, a caçamba tombou e o carro ficou destruído.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou testes do bafômetro nos dois condutores, que deram negativo. Eles foram levados para o Hospital Geral Clériston Andrade. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

adblock ativo