Colisão com viatura da PM deixa quatro feridos em Conquista

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira, 13, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador). De acordo com o blog do Anderson, a viatura colidiu com um Corsa no cruzamento entre a Praça Joaquim Correia e a Rua dos Andrades. O carro oficial ainda bateu em um muro. Um dos feridos é um policial. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

