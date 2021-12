Colisão com caminhão causa morte de motociclista em Feira

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira, 27, após colidir em um caminhão baú, na entrada do distrito de São José, no município de Feira de Santana (a 117 km de Salvador). Roberto Costa Freitas, 37 anos, pilotava uma moto modelo Honda (CG 150), e faleceu no local do acidente.

O caminhão baú, com placa NZX 0199, era conduzido por Ronaldo Amorim de Jesus, de 36 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que estava parado em um acostamento e teria dado sinal de partida, antes de deixar o local. Entretanto, ao acelerar o automóvel, atingiu o motociclista que seguia para a cidade de Feira de Santana.

O condutor do caminhão fugiu no momento da colisão, com medo de ser linchado. Entretanto, retornou ao local do acidente após a chegada dos agentes rodoviários. O irmão da vítima ficou indignado com acidente e quase entrou em confronto com o motorista.

O condutor do caminhão foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Feira de Santana para prestar esclarecimentos sobre a morte do motociclista.

