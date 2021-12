Colégio Antônio Vieira agradece por causa ganha no MP-BA

Após o Ministério Público da Bahia (MPBA) requerer da redução das mensalidades do Colégio Antônio Vieira, na terça-feira, 9, a instituição de ensino compartilhou em suas redes sociais que ganhou a causa.

“O compromisso do Vieira com a qualidade da educação para seus alunos foi reconhecido pelas famílias e também pela Justiça baiana”, publicou o Colégio Antônio Vieira no Instagram. Além disso, o colégio agradeceu a “todos que se mobilizaram em favor”.

Dentre as exigências do MPBA estavam a redução de 15% das mensalidades do ensino fundamental e de 30% para o ensino médio durante a pandemia. A promotora de Justiça Joseane Suzart também havia destacado que o colégio só deveria reiniciar as atividades no sistema EAD se mais de 15% dos responsáveis pelos alunos, de cada um dos níveis fundamental e médio, concordasse com a proposta.

