Colbert Martins Filho lamenta morte de Almir Melo

O prefeito de Feira de Santana (a 112km de Salvador), Colbert Martins Filho (MDB), lamentou a morte do político e ex prefeito de Canavieiras, no Litoral Sul, Almir Melo.

"Não apenas a população de Canavieiras está enlutada, mas também o MDB da Bahia", disse Colbert.

Almir faleceu na tarde deste domingo, 28. Ainda não se sabe a causa da morte. O político teria passado mal e chegou a ser atendido, mas não resistiu.

O emedebista e filho de Colbert Martins, Colberzinho, também lamentou a morte de Almir Melo.

"É uma perda muito sentida pelo município, do seu ex-prefeito, mas também lamentamos nós, do MDB", completa Colberzinho, filho de Colbert Martins.

