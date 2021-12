Coesão dos pais facilita educação dos filhos

Se para muitos pais falar sobre sexualidade com os filhos é algo difícil, imagine para aqueles que têm opiniões diferentes sobre o tema? É o caso da jornalista M. A., 32. Mãe de um garoto de 6 anos, ela busca dar uma educação baseada no respeito às diferenças, escolhas e opiniões de cada um.

O ex-marido, por sua vez, tem uma visão machista e ainda ultrapassada, baseada na ideia de que meninos não choram e que qualquer tipo de carinho entre pessoas do mesmo sexo é sinal de "viadagem". "Ele não só é contra como faz piadas na frente do menino. Isso me deixa completamente indignada", diz.

O resultado não poderia ser mais lamentável: uma criança completamente perdida e que se vê obrigada a agir e se comportar de maneiras diferentes para agradar aos dois.

Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), Luciana Barros, esses discursos opostos confundem a cabeça da criança. "O problema não está no fato de esses pais terem opiniões distintas, mas de não entrarem em consenso sobre a melhor maneira de educar o filho. É preciso uma conversa entre eles para que encontrem uma forma de tratar o tema sem que haja prejuízos para a criança", diz.

Cumplicidade

Situação muito diferente vive a psicóloga Liliana Santos, 39, e o médico Estevão Toffoli Rodrigues, 32. Pais de Francisco, de 3 anos, eles compartilham a mesma opinião sobre sexualidade, mais especificamente sobre homossexualidade, e sempre dialogam sobre a educação do filho.

"Entendemos que toda forma de amor vale a pena. Francisco convive com diferentes pessoas, de diferentes raças, classes sociais e orientações sexuais, e achamos que isso só contribui para o desenvolvimento dele", diz Estevão.

O casal não vê problema, por exemplo, no fato de o menino dizer, em um dia, que é o Capitão Gancho e, no outro, uma princesa.

"Ele está em uma fase em que transita muito entre o masculino e o feminino e o deixamos livre. Queremos proporcionar uma educação baseada na liberdade de escolha e no acolhimento ao humano. Na ideia de respeito próprio e ao outro", diz Liliana.

Uma outra questão que psicólogos e pedagogos fazem questão de deixar claro é que o fato de a criança comentar ou ter curiosidade sobre o tema não significa necessariamente que ela deseje vivenciar a mesma situação ou que já esteja dando sinais sobre a sua orientação sexual.

"Crianças são crianças apenas. Elas vão perguntar, comentar, questionar e gostam de descobrir o afeto através da experimentação, mas isso não tem nada a ver com sexo ou sexualidade. Faz parte da essência delas", diz a pedagoga Marília Dourado.

Preconceito

A educadora da escola Casa da Infância, Cândida Sheldon, 30, destaca algo fundamental: crianças não nascem preconceituosas.

"Elas têm a cabeça aberta e, para elas, tudo é natural até que alguém as faça entender o contrário. A sua formação é fruto do meio em que vivem. É no exemplo que elas aprendem e constroem as suas próprias opiniões", esclarece.

Para Cândida, há atualmente um choque de gerações. "Muitos pais ainda precisam entender que o mundo mudou e que já não é mais aquele em que viveram quando eram crianças. É preciso se adaptar e respeitar as escolhas das pessoas", diz.

Por outro lado, há também os casos em que é a própria sexualidade dos pais que está em pauta, a exemplo da representante comercial S. D., 42 anos. Mãe de duas garotas, de 8 e 5 anos, ela foi casada com o pai das meninas por 12 anos e hoje vive uma relação homoafetiva.

"Sempre saímos juntas e, no fundo, acho que elas sabem que minha companheira não é apenas uma amiga. Mas ainda não me sinto preparada para falar sobre isso. Ainda não é o momento", diz categórica, para desespero da atual companheira, que aguarda essa conversa há quatro anos.

"Não é nada fácil, mas tento entender o lado dela. Assim co mo é preciso respeitar a sexualidade, também é preciso respeitar o tempo de cada um".

