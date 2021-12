Coelba troca geladeiras antigas por novas a partir de R$ 369

Estão abertas até 2 de dezembro as inscrições para moradores de Feira de Santana e região que desejam trocar a geladeira antiga por uma nova. A ação faz parte do projeto Nova Geladeira, da Coelba, com o objetivo de promover a economia de energia.

São oferecidos refrigeradores com Selo Procel A de economia com descontos, com valores de R$ 369 (1 porta com capacidade de 261 litros), R$ 460 (duplex inox de 276 litros) ou R$ 769 (duplex frost free). Nas lojas, estes equipamentos custam R$ 999, R$ 1.090 e R$ 1.399, respectivamente.

O pagamento pode ser à vista ou em 10 vezes sem juros na Loja Insinuante (Rua Marechal Deodoro, 25, Centro - Feira de Santana). É necessário comparecer ao local com documentos pessoais e uma conta recente de energia, para se inscrever no balcão do projeto.

A previsão é de que os eletrodomésticos sejam entregues nos dias 4 e 5 de dezembro. Podem participar do projeto os clientes que tiveram a média dos três maiores consumos de energia elétrica dos últimos 12 meses acima de 80 kWh/mês. Além disto, é necessário ter o Número de Identificação Social (NIS), a Tarifa Social de Energia ou procurar a prefeitura para se inscrever no CadÚnico.

Além das geladeiras, os beneficiados também receberão quatro lâmpadas fluorescentes compactas,

