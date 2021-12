Coelba suspende cortes de contas atrasadas até terça-feira

A Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) anunciou nesta sexta-feira, 13, que irá suspender os cortes de energia por cinco dias até esta terça-feira, 17. A medida está em acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e será destinada a clientes que estão com suas faturas atrasadas em decorrência do descredenciamento das lotéricas.

Nesta quinta-feira, 12, um grupo com cerca de 20 pessoas se dirigiu à sede da Coelba, no bairro do Cabula, em Salvador, para protestar contra o fim do convênio entre a Coelba e a Caixa Econômica Federal (CEF). Os componentes faziam parte da Central de Líderes Comunitários, que buscavam resposta das empresas para retornar a forma de pagamento nas lotéricas.

Por conta do fim do convênio entre as instituições, é necessário procurar pontos credenciados da cidade, que estão repletos de extensas filas. O MP-BA recomendou nesta quarta-feira, 11, que a Coelba restabeleça o contrato com a CEF, para que os pagamentos possam voltar a serem pagos em lotéricas.

