Coelba registra 4,6 mil ligações elétricas irregulares

A diarista J.J.S., 54 anos, divide a casa de sete cômodos com dois filhos, dois netos e uma cunhada. Além de vários eletrodomésticos, a residência conta com três televisores, um computador e dois chuveiros elétricos. Entretanto, uma ligação elétrica irregular fez com que a conta de energia despencasse dos cerca de R$ 100 para R$ 30 recentemente.

A fraude foi apenas uma entre as 4,6 mil ligações elétricas clandestinas em Salvador e Região Metropolitana flagradas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) neste ano.

A irregularidade, descoberta pela concessionária no último mês, custou à diarista uma multa de R$ 157, acrescida do preço do serviço executado para sanar a fraude, além de uma estimativa do desperdício causado pelo ato criminoso. Em 2012, a conta de J.J.S. chegou a custar cerca de R$ 100, em fevereiro.

Embora considere como alto o número de ocorrências deste ano, a Coelba registrou redução de 57,14% no número de casos de ligações de energia irregulares, conhecida popularmente como "gato".

A redução foi observada no comparativo de ocorrências dos primeiros meses deste ano com os do ano passado. Somente no primeiro trimestre de 2012, a concessionária contabilizou uma média de 3,5 mil casos por mês nos registros das ocorrências.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do órgão, as fraudes podem ser observadas em grande número em todos os bairros da cidade, sem distinção. "A Coelba detecta as irregularidades, os chamados 'gatos de energia elétrica', em todos os bairros de Salvador, todas as classes sociais", afirmou o órgão por meio de nota.

Recorrentes - As ligações irregulares não são restritas apenas a "gatos" de energia. Ações fraudulentas envolvendo a utilização da água canalizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foram responsáveis, em 2012, pelo desvio indevido de mais de 3,4 bilhões de litros de água em Salvador e Região Metropolitana.

Segundo informações do órgão, as regiões de ocupação irregular intensa, como os bairros de Sussuarana, Calabetão, Mata Escura e Sete de Abril, são alvo de maior número de inspeções, devido à elevada quantidade de água destinada ao abastecimento dessas regiões.

Embora os bairros periféricos sejam recorrentes, no último mês, a Embasa multou moradores de um condomínio de luxo de Salvador por conta de fraudes em ligações de água.

De acordo com o órgão, cada residência estaria consumindo clandestinamente 30 mil litros de água por mês, volume suficiente para abastecer três famílias durante o mesmo período.

Prejuízos - Os 27,4 mil casos de fraudes registrados pela Embasa resultaram em prejuízo de cerca de R$ 10 milhões à concessionária. No caso das ligações fraudulentas de energia, as consequências são ainda mais graves.

A Coelba, alerta que fraudes elétricas podem gerar sobrecarga de energia e interferir na qualidade do fornecimento. "As pessoas que fazem o 'gato' também correm sério risco de morte ao tocar na rede, porque estão sujeitas a sofrer choque elétrico", informa a concessionária.

