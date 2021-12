Coelba liga energia em mais de 30 casas de povoado baiano

Cerca de 35 casas do Povoado de Guaíba, localizado na zona rural de Simões Filho, receberam a ligação de energia da Coelba nesta sexta-feira, 7. A ação representa um passo adiante rumo à universalização da energia elétrica na Bahia. Simões Filho, por exemplo, é o 30º município universalizado neste ano.

A moradora do povoado, Marinalva Cidreira, de 66 anos, é uma das beneficiadas pela implantação da rede no povoado. A idosa não conseguiu conter a alegria e afirmou que a chegada da energia elétrica facilitará a vida dela e dos vizinhos.

“Considero uma benção ver chegar à energia elétrica em minha casa. Antes tínhamos que fazer todas as nossas atividades até as 15h, porque daí em diante tudo escurecia e cada um precisava ficar em sua casa. Agora poderemos fazer nossa comidinha na hora que sentir fome e conversar com os vizinhos até tarde”, conta Marinalva, que vive há mais de 40 anos no povoado.

Desde 2004, a Coelba já realizou 622 mil ligações no programa Luz Para Todos

Segundo a Coelba, desde 2004 a empresa já realizou 622 mil ligações através do programa Luz Para Todos. O projeto é instituído pelo Governo Federal, através do Ministério de Minas e Energia e possui como objetivo atender através da energia elétrica à população do meio rural no país, mesmo que não possua acesso ao serviço.

O evento para a ligação das unidades de Simões Filho contam com a presença do diretor do Programa Luz Para Todos, Flamarion Matos, o coordenador do Comitê Gestor Estadual do Programa, Paulo Sérgio Tupinambá e o Superintendente Técnico da Coelba, Saulo Cabral.

Programa Luz Para Todos

A Bahia é a mais contemplada com o projeto no Brasil. O investimento total gira em torno de R$ 4,9 bilhões, onde já foram instalados 1,6 milhão de postes, 118 mil transformadores, 92 mil quilômetros de rede elétrica primária e também a ampliação e construção de 101 subestações.

A previsão é de que até o fim de 2018, cerca de 35 cidades baianas sejam universalizadas. Em novembro, por exemplo, três foram contempladas: São Félix, Firmino Alves e Aramari. Além de Simões Filho, em dezembro também estão na lista os municípios de Erico Cardoso, São Domingos, Acajutiba, Castro Alves e Antônio Cardoso.

Entre 2016 e 2017 foram investidos R$ 903 milhões, sendo R$ 587 milhões do Governo Federal e R$ 316 milhões da Coelba, para implantar 49 mil novas ligações. Para o Povoado de Guaíba foram investidos R$ 410 mil para instalar quase oito quilômetros de rede e 123 postes e equipamentos para distribuir energia.

Simões Filho é o 30º município universalizado neste ano

