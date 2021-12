Coelba fornece orientação sobre instalações provisórias de energia

A Coelba, concessionária de energia elétrica que atende ao estado, realizou, nesta quinta-feira, 5, uma apresentação no auditório do edifício-sede da empresa, em Narandiba, para orientar montadores de barracas, palcos e estruturas utilizados nas festas populares da capital sobre quesitos técnicos e de segurança para ligações provisórias de energia elétrica.

O engenheiro eletricista, mestre em energia e diretor técnico da JMC Projetos, Jefté Nascimento Silva, falou da importância do encontro: “É importante, no sentido de alinhar os procedimentos da Coelba e das pessoas envolvidas no Carnaval e outras festas, para ter segurança e eficiência”, disse.

A empresa dele é contratada pelo Camarote Salvador (Prime Produções) para fiscalizar toda a parte elétrica do evento no Carnaval. “Represento as produtoras. Por ser engenheiro responsável por toda fiscalização da parte elétrica do camarote, fui me inteirar para passar as informações para a equipe”, explicou. Ramon Lacerda, gerente de segurança da Coelba, alertou para o cuidado com as estruturas e detalhes importantes na hora da montagem [veja quadro ao lado].

“Em pequenas e grandes estruturas, como camarotes ou barracas, é preciso seguir alguns critérios para não ter acidentes, seja na parte elétrica ou mecânica”, disse.

Alerta

“Devem estar em alerta para o uso de equipamento de produção individual: capacete, óculos de proteção, luvas e calçado de segurança”, listou Lacerda. “Assim também o coletivo”, acrescentou Lacerda.

“A sinalização da área de trabalho deve ter cones e fitas, para que apenas pessoas que estejam trabalhando possam circular no local”.

As empresas que tiverem interesse em informações e palestra da Coelba sobre questões técnicas e de segurança com a rede elétrica que envolvam montagem de estruturas podem entrar em contato com a Coelba por meio de email clientescorporativos@coelba.com.br.

Recomendações

Instalação - Sempre que possível, montar estruturas no mesmo lado da rede elétrica, obedecendo a distâncias de segurança

Montagem - Durante montagem e desmontagem, o manuseio de ferramentas, peças e estruturas metálicas deve ser feito em distância segura da rede elétrica

“Gatos” - Não faça ligação clandestina: implica em riscos e é crime previsto em lei

Aterramento - É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas

Umidade - Tomadas e emendas dos fios não devem ficar expostos à água

Capacidade - As instalações têm que suportar todos os equipamentos elétricos e a iluminação

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

