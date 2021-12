Coelba firma acordo com Caixa e lotéricas voltam a receber contas neste sábado

A Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) – empresa do Grupo Neoenergia – e a Caixa Econômica Federal (CEF) formalizaram, na noite desta sexta-feira, 13, a renovação do convênio que permite às casas lotéricas arrecadar as faturas de energia elétrica já a partir deste sábado, 14.

Desde 1º de junho, as lotéricas deixaram de receber pagamentos das faturas da concessionária de energia em toda a Bahia, devido ao fim do contrato com a Caixa, que administra o serviço.

Por meio de nota, a Coelba disse que o acordo firmado assegura “ganhos para a CEF e para os agentes lotéricos, além de mais opções de pagamento para os clientes”.

Ainda conforme o comunicado, as empresas entendem que “a situação gerada se tornou incompatível com a qualidade dos serviços essenciais prestados” e lamentam “os transtornos causados”.

Opções

Além do retorno das lotéricas, é possível pagar a conta em 3.668 pontos físicos em todo o estado, incluindo a rede própria de arrecadação da concessionária com 730 pontos, além do pagamento em correspondentes bancários, como farmácias, mercadinhos e papelarias, além de bancos postais. Há, ainda, a opção para pagamento online, por meio do site, aplicativo ou débito automático.

A Coelba chegou a anunciar que suspenderia os cortes de energia até a próxima terça-feira. A medida estava em acordo com recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e será destinada a clientes que estão com as faturas atrasadas em decorrência do descredenciamento das lotéricas.

A diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) chegou a notificar a concessionária para apresentação de esclarecimentos sobre o fim do convênio com a Caixa.

De acordo com informações da Coelba, as tentativas de negociação com o banco começaram em novembro de 2017, mas as partes não chegaram a acordo quanto ao reajuste proposto pela CEF, de 50,5% no valor da tarifa por fatura.

Por meio de nota, a Caixa informou que as lotéricas recebem pagamentos de contas de água, gás e telefone, de boletos da Caixa de até R$ 2 mil (dinheiro ou cheque, se o convênio permitir) e boletos de outros bancos até R$ 700 em dinheiro.

Também recebem faturas de cartão de crédito da Caixa, prestação da habitação, INSS, FGTS (com código de barras) e contribuição sindical em dinheiro.

adblock ativo