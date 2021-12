Coelba entrega nova subestação em Itinga

A estação de distribuição de energia elétrica entregue nesta quarta-feira, 10, pela Coelba fica em Itinga, Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (RMS). A subestação, cujo investimento foi de R$ 20 milhões, também vai beneficiar os bairros de Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas), Mussurunga e São Cristóvão, em Salvador.

Os geradores do novo ponto de controle elétrico devem ampliar cerca de 33% a capacidade de atendimento de Lauro de Freitas, além de funcionar como um dispositivo de suporte ao Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, caso ocorra falha na rede primária de eletricidade do local.

"A ideia de uma segunda rede é que, caso haja alguma eventualidade, as operações do local não sejam comprometidas, sobretudo no período de realização dos jogos olímpicos", explica o superintendente de operações da Coelba, Sérgio Melo.

Os equipamentos para transmissão e distribuição de energia elétrica foram produzidos de forma compacta, ocupando 50% menos espaço em relação a aparatos semelhantes instalados em outros locais.

"Além da compacidade, os equipamentos são todos digitais. Isso possibilita que os problemas que ocorram em redes, como curto-circuitos, sejam normalizados por meio de operações remotas efetuadas diretamente da sede da empresa, localizada no bairro de Narandiba", explica Melo.

A subestação também foi projetada para uma ampliação futura, podendo receber mais cinco circuitos alimentadores e mais um transformador, o que pode duplicar a capacidade de fornecimento de energia.

"É um investimento importante feito pela empresa, já que a rede deve dar suporte a cerca de 100 mil consumidores, além de uma cidade da região metropolitana", avalia José Roberto de Medeiros, presidente da Coelba.

Alerta artístico

Os muros da subestação passaram por uma intervenção artística para alertar à comunidade e aos transeuntes sobre questões de segurança em relação à rede elétrica.

Entre as dicas destacadas estão: não soltar balões e pipas nas proximidades, não fazer ligações clandestinas, não se aproximar de fios caídos nem subir em postes ou estruturas da Coelba, dentre outras. O grafite estampado leva a assinatura de Nuno Art Core e Daniel Hirs.

