Coelba desmente boato sobre interrupção de energia em toda Bahia

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) desmentiu, nesta sexta-feira, 22, a informação de que realizaria uma interrupção no fornecimento de energia em todo o Estado neste sábado, 23.

Nas redes sociais, uma nota atribuída à empresa, com erros de digitação e grafia, informava que o fornecimento de energia seria suspenso entre às 16h e 20h, para manutenção da rede elétrica.

Ao negar a informação, a Coelba ainda reforçou que as manutenções programadas no sistema elétrico que envolvem a suspensão do serviço são informadas nos canais oficias da empresa ou por veículos de comunicação.

adblock ativo