Coelba desliga 17 mil ligações irregulares na Bahia

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) divulgou nesta quarta-feira, 10, um balanço do primeiro trimestre de 2019. Segundo a concessionária, foram realizadas 43 mil inspeções nesse período, com autuação de 17 mil unidades consumidoras irregulares (residências e estabelecimentos comerciais), valor suficiente para abastecer todo o município de Lauro de Freitas durante um mês.

Somente em Salvador e Região Metropolitana, aproximadamente nove mil inspeções foram realizadas durante o período trimestral. Dessas vistorias, identificou-se 4,7 mil irregularidades. Além das ações de fiscalização regulares, a Coelba realiza operações com o apoio da Secretária de Segurança Pública em todo o estado. Um trabalho que serve de conscientização da população sobre os riscos e impactos existentes nas irregularidades.

Dono de Restaurante

O proprietário de um restaurante no bairro de Piatã, em Salvador, foi detido na semana passada e conduzido para a delegacia para prestar depoimento, após a Companhia, com o apoio da Polícia Civil, desligar a unidade que utilizava da ligação ilegítima. Esta foi a 11ª condução por furto de energia nos últimos seis meses.

Restaurante em Piatã foi a 11ª condução por furto de energia nos últimos seis meses

